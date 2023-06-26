العنصرية في الجزائر.. تضامن واسع مع عارضة الأزياء بركة مرزاية ذات البشرة السوداء

قبل ساعة واحدة

تضامن الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر مع عارضة أزياء تدعى بركة موازية إثر تعرّضه لمعاملة عنصرية أثناء تعرضها تواجدها في وسيلة نقل عموميى. ويرى البعض أن الإساءة التي طالت بركة فضحت "الإقصاء والتهميش اللذين يعاني منهما أبناءُ الجنوب الجزائري"، واختزلت الصورةَ النمطية المترسخة لدى بعض الجزائريين عن ذوي البشرة السوداء. في حين وصف آخرون الحادثة بـ "الفردية".