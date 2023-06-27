فرار لاعبين جزائريين في ألمانيا "طلبا للجوء"
فرار لاعبين جزائريين في ألمانيا "طلبا للجوء"
أكدت رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كريمة طالب فرار لاعبين من المنتخب الوطني بعد وصول بعثة المنتخب إلى ألمانيا للمشاركة في مونديال البالغين أقل من 21 سنة. ورجحت صحيفة بيلد الألمانية، أن يتقدم ثنائي المنتخب الجزائري لكرة اليد للشباب بطلب اللجوء.
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