تبون والمغرب: تلميحات لـ "إغراق" الجزائر بالعملة المزورة تشعل سجالا

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تبون والمغرب: تلميحات لـ "إغراق" الجزائر بالعملة المزورة تشعل سجالا

قبل 18 دقيقة

خلال حضوره لأول مرة مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن :"اكتساب القوة العسكرية أولوية لحماية سيادة بلاده، والتصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات الأسلحة، ومؤخرا العملة المزورة، ومن البلد نفسه".

أثارت تصريحات تبون الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ رأى مغاربة أنها تحمل تلميحات وإشارات ضمنية للمملكة التي اتهمها الأمن الجزائري الأسبوع الماضي بالوقوف وراء شبكة لتزوير الأوراق النقدية. فما التفاصيل؟

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