مقتل شاب فرنسي قاصر يشعل غضبا في الشارع الباريسي

قبل 32 دقيقة

احتجاجا على مقتل فتى فرنسي على يد شرطي، أشعل المتظاهرون النيران في شوارع نانتير بالعاصمة باريس وأحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان. وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأثره ودعا الفرنسيين إلى الهدوء.