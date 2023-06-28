كرة القدم: إعلان منسوب لاتصالات تونس يثير غضب جماهير النادي الإفريقي
كرة القدم: إعلان منسوب لاتصالات تونس يثير غضب جماهير النادي الإفريقي
أثار إعلان منسوب لشركة اتصالات تونس غضبا كبيرا لا سيما بين جماهير النادي الإفريقي المنافس الأكبر للترجي الرياضي التونسي.
نفت اتصالات تونس علاقتها بالإعلان "المسيء" وبدأت إجراءات المتابعة القانونية لم سربه.. ما المغضب في الإعلان؟
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