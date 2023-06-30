السيسي.. نسيان قراءة الفاتحة في صلاة العيد وبحضور الرئيس المصري يثير جدلا

قبل 28 دقيقة

ما زال الجدل مستمرا على نسيان الإمام قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثانية أثناء صلاة عيد الأضحى، والتي حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب شيخ الأزهر أحمد الطيب ووزير الأوقاف ومسؤولين آخرين جامع القوات الجوية بالقاهرة.

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