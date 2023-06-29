مقتل شاب في فرنسا: استمرار أعمال العنف وماكرون يعتبرها غير مبرّرة

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لا تزال أعمال العنف مستمرة في شوارع باريس ومدن عديدة في فرنسا بعد مقتل الشاب نائل على يد شرطي، ما دعا السلطات الفرنسية استدعاء الآلاف من شرطة مكافحة الشغب. ووجد الرئيس الفرنسي أن حدة العنف غير مبررة.