الحجاب في فرنسا: مجلس الدولة يؤيد حظر ارتدائه من قبل لاعبات كرة القدم

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الحجاب في فرنسا: مجلس الدولة يؤيد حظر ارتدائه من قبل لاعبات كرة القدم

قبل ساعة واحدة

أيد مجلس الدولة الفرنسي حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب. وكانت مجموعة من النساء المسلمات والتي تعرف بـ "المحجبات" طعنت في المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وتحظر تلك المادة منذ عام 2016 ارتداء أي علامة أو ملابس تُظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي.

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