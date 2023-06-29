نشر فيديوهات هروب أضاحي العيد يثير جدلاً ورفض واسع للسخرية منها

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نشر فيديوهات هروب أضاحي العيد يثير جدلاً ورفض واسع للسخرية منها

قبل 45 دقيقة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر هروب عجول الأضاحي والخراف قبل ذبحها في أيام عيد الأضحى.

وأظهرت لقطات ملاحقة العجول للأشخاص الذين يحاولون ذبحها وتعرض الأضاحي والجزارين لأذى كبير نتيجة المطاردة.

وعبر رواد مواقع التواصل عن رفضهم لاتخاذ هذه الفيديوهات تسلية أو وسيلة للضحك والنكات بعد أن أرفقت بتعليقات ساخرة.

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