نرجس أحمد.. قصة طالبة من البدون تجدد النقاش حول حقوقهم في الكويت

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نرجس أحمد.. قصة طالبة من البدون تجدد النقاش حول حقوقهم في الكويت

قبل 47 دقيقة

نرجس أحمد طالبة متفوقة حصلت على مجموع درجات بنسبة 99.4٪؜ في الثانوية العامة ما يؤهلها دخول الكلية التي تريدها.

كاد حلمها ألا يتحقق لأنها من غير محددي الجنسية (البدون) في الكويت، إلا أن الهبة الالكترونية نجحت في إيصال صوتها وإيجاد من يتكفل بمصاريف دراستها في كلية الطب.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: