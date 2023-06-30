نشاطات في الطبيعة

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نشاطات في الطبيعة

قبل 40 دقيقة

في حرش بيروت في العاصمة اللبنانية، يجتمع فريق بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع للحديث عن الأنشطة الرياضية التي تُمارس في الطبيعة.

فما هي هذه الأنشطة؟ وما هو تأثيرها على صحة الفرد النفسية؟

في حرش بيروت، يستضيف بي بي سي اكسترا منة عماد متسلقة ومحترفة هايكينغ من مصر وساري الحوامدة متسلق محترف هايكينغ من الأردن، وعز الدين لمين متسلق ومحترف هايكينغ من المغرب.

تأخذكم الحلقة إلى منطقة جزين جنوب لبنان برحلة هايكينغ مع مجموعة شباب نتعرف من خلالها على لجوئهم إلى مثل هذه الأنشطة في الآونة الأخيرة. ومن ثم نسافر بكم إلى تونس لنتعرف على شابة تحدّت العادات والتقاليد ورفض الأهل والمجتمع من أجل القيام بالأنشطة التي تحبها.

تقديم: سيف الدين الرباعي

إعداد: مريم التومي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

منتج مشرف: سماح دعكور

إشراف: أوليفيا لو بوادوفان

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.