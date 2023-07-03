مقتل نائل: مليون يورو تبرعات للشرطي الذي قتل الشاب الفرنسي

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مقتل نائل: مليون يورو تبرعات للشرطي الذي قتل الشاب الفرنسي

قبل 10 دقيقة

أثارت حملة تبرعات لعائلة الشرطي الفرنسي الذي قتل الشاب نائل موجة غضب في فرنسا بعد أن فاق المبلغ الذي تم جمعه الدعم من أجل أسرة القتيل. وصل مجموع التبرعات مليون يورو.

ولكن من هو الشخص وراء هذه الحملة؟ شاهدوا الفيديو لمعرفة التفاصيل.

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