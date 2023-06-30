بأكثر من 63 ألف دولار.. بيع حقيبة يد أصغر من حبة الملح وعليها شعار "لوي فيتون"

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بأكثر من 63 ألف دولار.. بيع حقيبة يد أصغر من حبة الملح وعليها شعار "لوي فيتون"

قبل 48 دقيقة

بيعت حقيبة يد مجهرية "أصغر من حبة الملح" في مزاد علني بمبلغ 63750 دولارا. وقالت المجموعة الفنية التي تقف خلف تصميم هذه الحقيبة إنها "ضيقة بما يكفي لتمريرها من خلال عين الإبرة.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: