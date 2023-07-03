ما هو المرض الذي دفع الرئيس الأمريكي لاستخدام جهاز علاج انقطاع التنفس أثناء النوم؟

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ما هو المرض الذي دفع الرئيس الأمريكي لاستخدام جهاز علاج انقطاع التنفس أثناء النوم؟

قبل 23 دقيقة

يستخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن جهازا طبيا لعلاج توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم. وكشف البيت الأبيض عن حالة بايدن الصحية بعد أن رصد الصحفيون علامات على وجهه سببها القناع المستخدم لمساعدته على التنفس ليلاً.

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