رضوى الشربيني.. بسبب "منشور الخروف" إحالة المذيعة المصرية للتحقيق الإداري

قبل 22 دقيقة

أعلنت إدارة قنوات "سي بي سي" المصرية، إحالة المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب منشور على صفحتها الشخصية، وكانت المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" قد كتبت منشورا عبر فيسبوك وصف بالمسيء للرجال وهو ما أثار تفاعلا وانتقادات واسعة لها.