رضوى الشربيني.. بسبب "منشور الخروف" إحالة المذيعة المصرية للتحقيق الإداري
رضوى الشربيني.. بسبب "منشور الخروف" إحالة المذيعة المصرية للتحقيق الإداري
أعلنت إدارة قنوات "سي بي سي" المصرية، إحالة المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب منشور على صفحتها الشخصية، وكانت المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" قد كتبت منشورا عبر فيسبوك وصف بالمسيء للرجال وهو ما أثار تفاعلا وانتقادات واسعة لها.
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