إيلون ماسك.. مالك شركة تويتر يحدد عدد التغريدات التي يمكن رؤيتها

قبل 10 دقيقة

أعلن إيلون ماسك مالك منصة تويتر أن الموقع وضع حدا مؤقتا لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها في اليوم الواحد. وكان بإمكان زوار تويتر في السابق عرض التغريدات ومشاهدتها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساباتهم ولكن المنصة اختارت تغيير هذه السياسة وفرض تسجيل الدخول على كل زائر حتى يتمكن من قراءة التغريدات.