أحمد سعد: المطرب المصري يقاضي مهرجانا ويواجه اتهامات بإهانة المرأة التونسية

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أحمد سعد: المطرب المصري يقاضي مهرجانا ويواجه اتهامات بإهانة المرأة التونسية

قبل 47 دقيقة

انتهت حفلة المغني المصري أحمد سعد في مهرجان بنزرت للتخييم والفنون والرياضة في دورته الثانية، شمالي تونس بخلاف بين المغني والمنظمين للحفل واتهامات متبادلة بينهما وبلاغ لدى الشرطة!

وواجه أحمد سعد اتهاما ب "إهانة المرأة التونسية" في أول حفل يقيمه بتونس.

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