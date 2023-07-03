الجزائر .. قصة "عروج" و"زفيرة" في فيلم "الملكة الأخيرة" تثير سجالا حول الحقبة العثمانية

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الجزائر .. قصة "عروج" و"زفيرة" في فيلم "الملكة الأخيرة" تثير سجالا حول الحقبة العثمانية

قبل 34 دقيقة

ألغت وزارة الثقافة الجزائرية قرارا سابقا بحظر الفيلم الجزائري " الملكة الأخيرة" الذي يروي حكاية "زفيرة" زوجة الملك سليم التومي الذي وصل إلى السلطة في أوائل القرن السادس عشر وقرر الاستنجاد بالقائد العثماني عروج بربروس لصد هجمات الأسبان.

لكن عرض الفيلم في دور السينما المحلية مؤخرا فتح سجالا بشأن الحقبة العثمانية وجدد النقاش حول الحد الفاصل بين الخيال والواقعية التاريخية في السينما.

واشترك في إعداد وكتابة الفيلم المخرج الجزائري الفرنسي دميان أونوري، والممثلة الجزائرية عديلة بن ديمراد التي جسدت أيضا دور زفيرة.

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