لين طالب: وفاة الطفلة اللبنانية بسبب "اعتداء جنسي" يخلف صدمة وغضباً

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أثارت حادثة وفاة الطفلة "لين طالب" البالغة من العمر ست سنوات في منطقة عكار بلبنان بعد تعرضها "لاعتداء جنسي" صدمة وغضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. تضاربت الأنباء والروايات حول أسبابها، وأعلنت وزارة الصحة أنها تباشر التحقيق في ظروف الوفاة .