هيئة السياحة السعودية ترحب بالجميع ومنهم المثليون على أراضيها
هيئة السياحة السعودية ترحب بالجميع ومنهم المثليون على أراضيها
أثار موقع هيئة السياحة السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المثلية الجنسية، بعد أن ظهر في قسم محدث ضمن صفحة الأسئلة الشائعة تساؤل حول السماح للمثليين بزيارة المملكة لتكون الإجابة "أن المملكة ترحب بالجميع ونحن لا نطلب الإفصاح عن خصوصياتهم
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