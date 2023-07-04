هيئة السياحة السعودية ترحب بالجميع ومنهم المثليون على أراضيها

قبل 8 دقيقة

أثار موقع هيئة السياحة السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المثلية الجنسية، بعد أن ظهر في قسم محدث ضمن صفحة الأسئلة الشائعة تساؤل حول السماح للمثليين بزيارة المملكة لتكون الإجابة "أن المملكة ترحب بالجميع ونحن لا نطلب الإفصاح عن خصوصياتهم