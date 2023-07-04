مخيم جنين: نزوح آلاف الفلسطينيين إثر العملية العسكرية الإسرائيلية
مخيم جنين: نزوح آلاف الفلسطينيين إثر العملية العسكرية الإسرائيلية
التقت بي بي سي بعدد من أفراد العائلات النازحة من المخيم، وقالوا إنهم أجبروا على ترك منازلهم خوفاً من القصف الإسرائيلي وبحثاً عن الأمان. وأعادت العملية العسكرية الحالية إلى الأذهان ما يُعرف "بمعركة جنين" في ألفين واثنين.
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