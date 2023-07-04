حادث مدينتي: إحالة ضابط جيش مصري إلى الجنايات العسكرية بعد دهسه أسرة بأكملها
حادث مدينتي: إحالة ضابط جيش مصري إلى الجنايات العسكرية بعد دهسه أسرة بأكملها
أعلن المتحدث العسكري المصري أن الضابط مرتكب جريمة الدهس بمنطقة مدينتي بالقاهرة تم إحالته إلى الجنايات العسكرية وتوجيه تهمتي القتل العمد والشروع في القتل. الجريمة وقعت إثر خلاف بين الضابط وجيرانه وأدى إلى مقتل الأم وإصابة أبنائها الثلاثة والأب.
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