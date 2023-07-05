نيمار: تغريم اللاعب البرازيلي ملايين الدولارات بسبب بحيرة صناعية في قصره
نيمار: تغريم اللاعب البرازيلي ملايين الدولارات بسبب بحيرة صناعية في قصره
فرضت السلطات البرازيلية، غرامة قدرها 16 مليون ريال برازيلي أي ما يعادل 3.33 مليون دولار على نجم كرة القدم نيمار لخرقه القواعد البيئية أثناء تشييد بحيرة صناعية في قصره الساحلي بريو دي جانيرو.
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