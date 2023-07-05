تونس: مقتل شخص طعنا إثر اشتباكات بين السكان والمهاجرين في صفاقس

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تونس: مقتل شخص طعنا إثر اشتباكات بين السكان والمهاجرين في صفاقس

قبل 18 دقيقة

أثار مقتل مواطن تونسي في مدينة صفاقس الساحلية أثناء اشتباكات بين السكان والمهاجرين الأفارقة غضباً واسعاً في تونس. وتوفي الرجل بعد طعنه بسكين قبل وصوله إلى المستشفى.

من جانبها أعلنت السلطات توقيف ثلاثة مشتبهين والبدء بالتحقيقات في حين جدد سكان صفاقس مطالبهم بوضع حد للهجرة غير النظامية عبر مدينتهم.

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