إزالة اللوحات التجارية العربية من محال في تركيا

قبل 56 دقيقة

ضجت مواقع التواصل بفيديوهات وصور من مدينة إزمير التركية تظهر فيها عملية إزالة اللوحات الإعلانية التي تحتوي على بعض الكلمات العربية وغيرها من لغات من قبل بلدية إزمير. ونص القرار على إزالة جميع الكتابات العربية عن اللوحات التجارية الخارجية والزجاجية، وحصر الكتابة بالأحرف اللاتينية، كما وضعت معايير محددة لحجم وطول وعرض اللوحات الجديدة.