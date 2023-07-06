إليزابيث تسوركوف: من هي الباحثة الإسرائيلية التي اتهمت إسرائيل “كتائب حزب الله” باحتجازها؟

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إليزابيث تسوركوف: من هي الباحثة الإسرائيلية التي اتهمت إسرائيل “كتائب حزب الله” باحتجازها؟

قبل 32 دقيقة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن كتائب حزب الله العراقية تحتجز باحثة إسرائيلية روسية منذ مارس آذار الماضي .

وكانت إليزابيث تسوركوف في العراق تجري بحثا حولَ الفصائل المدعومة من إيران هناك. .

وهذه ليست المرةَ الأولى التي تزور فيها العراق، فقد زارتها أكثرَ من عشرِ مرات حسب مسؤولين عراقيين، كما زارت سوريا والأردن وتركيا وغيرَها من دولِ الشرق الأوسط.

ويُعرف عن تسوركوف انتقادُها للسياسات الأمنيةِ الإسرائيلية ونشاطُها ضمن المعارضين للنظام في سوريا.

#بي_بي_سي_ترندينغ