التوأم السيامي السوري: نجاح عملية فصل إحسان وبسام في السعودية

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نجح فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض في فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام". واستغرقت الجراحة، التي أجريت على خمس مراحل، سبع ساعات بمشاركة 26 من الكوادر الطبية لفصل الطفلين الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.