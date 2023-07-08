البنت السودانية: رينا دودا ترد على الجدل الذي أثاره حديثها عن الأشياء التي لم تحبها في مصر

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البنت السودانية: رينا دودا ترد على الجدل الذي أثاره حديثها عن الأشياء التي لم تحبها في مصر

قبل 18 دقيقة

أثار فيديو نشرته التيكتوكر السودانية رينا دودا جدلا كبيرا في مصر.

وكانت رينا في الفيديو تتحدث عن الأشياء التي لم تعجبها في مصر، التي أقامت فيها بضعة أشهر.

تحدثنا إلى رينا عن الفيديو وعن ردت فعلها على الهجوم الذي تعرضت له.

#بي_بي_سي_ترندينغ