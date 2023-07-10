الانتخابات الرئاسية المصرية: من هو حازم عمر المرشح المحتمل الجديد أمام السيسي؟
الانتخابات الرئاسية المصرية: من هو حازم عمر المرشح المحتمل الجديد أمام السيسي؟
أعلن حزب الشعب الجمهوري المصري اعتزام رئيسه حازم عمر الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وسط تشكيك الكثير من المصريين بمصداقية العملية الانتخابية في بلادهم.
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