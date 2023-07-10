لاعبون إسرائيليون يشاركون في الرياض ببطولة الفيفا الإلكترونية لكرة القدم

قبل 18 دقيقة

يشارك لاعبون إسرائيليون في بطولة فيفا الدولية لألعاب الفيديو التي تقام في العاصمة السعودية الرياض. ويضم الفريق 3 لاعبين ومدرب ونائب مدير المنتخب، دخلوا جميعاً إلى السعودية بواسطة جوازات سفر إسرائيلية عن طريق الإمارات بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا؛ ما أثار تساؤلات حول احتمالية تطبيع السعودية العلاقات مع إسرائيل.