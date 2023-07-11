صدام حسين: شبه بين الرئيس الراحل وشاعر عراقي يتسبب في اعتقال رسام

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صدام حسين: شبه بين الرئيس الراحل وشاعر عراقي يتسبب في اعتقال رسام

قبل 45 دقيقة

أطلقت السلطات العراقية سراح الرسام علي عباس المعروف باسم "الرسام لاري" بعد اعتقاله إثر رسمه جدارية في مكان عام في محافظة ذي قار للشاعر العراقي عريان السيد خلف شبه للبعض بأنها للرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال الشاب في حديث لبرنامج ترندينغ إنه تعرض للتعذيب وأجبر على التعهد بعدم القيام بحملات تنظيف أو رسم جداريات مجدداً.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: