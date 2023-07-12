إيمان البحر درويش.. ما حقيقة صورة الفنان الأخيرة التي صدمت المصريين؟
إيمان البحر درويش.. ما حقيقة صورة الفنان الأخيرة التي صدمت المصريين؟
تصدر اسم الفنان المصري إيمان البحر درويش شبكات التواصل الاجتماعي مجددا، بعد نشر ابنته أمنية صورة بدا فيها بحالة صحية متدهورة بعد أن فقد شعره والكثير من وزنه، ليتبين بأن الصورة تعود لأكثر من عامين بحسب تصريحات محامي الفنان السابق.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.