إيمان البحر درويش.. ما حقيقة صورة الفنان الأخيرة التي صدمت المصريين؟

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تصدر اسم الفنان المصري إيمان البحر درويش شبكات التواصل الاجتماعي مجددا، بعد نشر ابنته أمنية صورة بدا فيها بحالة صحية متدهورة بعد أن فقد شعره والكثير من وزنه، ليتبين بأن الصورة تعود لأكثر من عامين بحسب تصريحات محامي الفنان السابق.