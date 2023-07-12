العاصمة الإدارية الجديدة.. كيف تندر المصريون على الفيديو الترويجي؟

قبل 26 دقيقة

أثار مقطع ترويجي للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر نشرته شركة العاصمة الجديدة للاستثمار العقاري على صفحتها على تويتر جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب الشركة فإن المقطع يظهر للمرة الأولى لحظة خروج الموظفين بعد انتقال جميع الوزرات إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. وظهرت الشوارع الرئيسية تعمها الفوضى والازدحام المروري وتفتقر للتنظيم.