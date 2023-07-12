مشاري راشد العفاسي.. صور للقارئ الكويتي في سيارة رولز رويس ومحاطا بالحراسة تثير الجدل
مشاري راشد العفاسي.. صور للقارئ الكويتي في سيارة رولز رويس ومحاطا بالحراسة تثير الجدل
رد القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي، مشاري راشد العفاسي، على مهاجمته بسبب صوره بسيارات فارهة ويحيط به ما يبدو أنهم أفراد حراسة شخصية. وأوضح العفاسي أن السيارة الفارهة كانت تعود لشركة كندية للسيارات قدمت خدماتها كهدية مجانية دعما للجالية المسلمة وإكراما لضيوفها أثناء زيارته كندا مؤخرا.
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