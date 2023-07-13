نبوءة كساندرا.. أول وثائقي إسرائيلي على منصة سعودية
نبوءة كساندرا.. أول وثائقي إسرائيلي على منصة سعودية
قالت إذاعة "كان" الإسرائيلية الحكومية إنها المرة الأولى التي يتم فيها بيع حقوق بث مسلسل تلفزيوني إسرائيلي لشبكة سعودية. ويروي الوثائقي، الذي يحمل عنوان نبوءة كاسندرا، تفاصيل عملية مشتركة بين الموساد وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لتعقب زعماء حزب الله وإيران في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
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