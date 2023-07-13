المغرب والجزائر: القفطان يجدد المعركة على التراث بين البلدين الجارين

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وقد تجدد الخلاف هذه المرة بعد انتشار تقارير تفيد بتوجه المغرب لرفع شكوى في اليونسكو يتهم فيها الجزائر بـ"الاستيلاء الثقافي" على قفطان "النطع الفاسي" الذي يعرف عند الجزائريين بقفطان القاضي.