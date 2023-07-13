المغرب والجزائر: القفطان يجدد المعركة على التراث بين البلدين الجارين
المغرب والجزائر: القفطان يجدد المعركة على التراث بين البلدين الجارين
يعد القفطان أحدث فصل من فصول "الصراع الثقافي" بين المغرب والجزائر.
وقد تجدد الخلاف هذه المرة بعد انتشار تقارير تفيد بتوجه المغرب لرفع شكوى في اليونسكو يتهم فيها الجزائر بـ"الاستيلاء الثقافي" على قفطان "النطع الفاسي" الذي يعرف عند الجزائريين بقفطان القاضي.
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