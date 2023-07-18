إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية .. فما الأبعاد؟

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إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية .. فما الأبعاد؟

قبل ساعة واحدة

أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس تلقى رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية.

هذا الإعلان الذي أكده لاحقا مكتب رئيس الوزراء أثار ردود فعل متباينة وطرح تساؤلات حول توقيته وسياقه الإقليمي.

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