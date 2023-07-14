الدين والإلحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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الدين والإلحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قبل 17 دقيقة

مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي برزت مناقشة ظاهرة الإلحاد غالبا ما تكون بعيدة على اهتمام الشباب باعتبارها من المواضيع الحساسة في المنطقة العربية.

نناقش في حلقة إكسترا أسباب تخلي البعض عن الدين والاتجاه إلى الإلحاد أو اللادينية مع مؤسس ورئيس تحرير مبادرة "فكر حر لبنان" أو "Free Thought Lebanon" مازن أبوحمدان كما نستضيف إسماعيل عرفة وهو باحث في علم الاجتماع.

نتعرف في الحلقة على تجربة شاب ملحد ولماذا ابتعد عن الدين، كما نستطلع آراء الشارع في هذا الموضوع.

تقديم: سيف الدين الرباعي

إعداد: رانيا شلبي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

إشراف: أوليفيا لو بوادوفان

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.