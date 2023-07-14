الصحة الجنسية والإنجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قبل 18 دقيقة

في حلقة بي بي سي إكسترا، نستشكف مفهوم الصحة الإنجابية والجنسية، ونناقش مع ضيوفنا أهمية توفير المعلومات الكافية حول هذا الموضوع.

قدّم لنا سند نوار، محلل برامج الشباب في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، تعريفا لمفهوم الحقوق الجنسية والإنجابية. كما ونسلط الضوء على التحديات التي تواجه أهمية التعريف بالحقوق الجنسية مع الناشطة النسوية روان جعافيل ومع مؤسسة منصة "Sex Talk بالعربي" روان المرصفي ودينا عبد النبي من مشروع "الحب ثقافة". إضافة إلى ذلك، تعرّفنا على مبادرات مصرية تهدف إلى نشر التوعية حول الصحة الجنسية.