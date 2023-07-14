فيديو "ساخر" لمؤثر آسيوي بزي خليجي في الإمارات يؤدي به للحبس
فيديو "ساخر" لمؤثر آسيوي بزي خليجي في الإمارات يؤدي به للحبس
قالت وكالة أسوشيتد برس إن المؤثر الذي اعتقلته السلطات الإماراتية في دبي يدعى حمدان الرند. جاء ذلك بعد أن وجهت النيابة العامة اتهامات عدة لمقيم من جنسية آسيوية، وذلك لنشره فيديو يظهر فيه وهو يدخل معرض سيارات فارهة ويصطحب أموالا طائلة ويتعامل باستعلاء مع الموظفين.
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