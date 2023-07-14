إعلان المؤثر "خابي" للخطوط السعودية يثير ضجة والشركة تحذفه

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اضطرت الخطوط الجوية السعودية لحذف إعلان ترويجي يظهر فيه المؤثر المشهور عالميا "خابي لام" بعد ضجة أحدثها على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر خابي وهو يشرح لمسافر يرتدي الزي الخليجي كيف يستخدم وسائل الترفيه المعروضة على شاشات الركاب لطلب وجبة طعام، الأمر الذي رأى فيه كثيرون انتقاصا من ثقافة المواطن السعودي التكنولوجية. وبعد الجدل، استبدلت الشركة الفيديو بآخر للمؤثر خابي لام مع شخص بملامح آسيوية.