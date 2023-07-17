مئذنة جامع السراجي.. هدم المئذنة التاريخية يثير غضبا في العراق

قبل 24 دقيقة

أثار هدم مئذنة جامع السراجي الذي بُني قبل نحو 300 عام في مدينة البصرة جنوب العراق لتوسعة أحد الطرقات غضب العراقيين. ونددت السلطات الدينية والثقافية بالخطوة واعتبروا أنه كان من المفترض الحفاظ عليها ونقلها الى مكان آخر بدلا من هدمها للحفاظ على التراث الثقافي للبلاد