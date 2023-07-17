تبون في الصين.. ما دلالات الزيارة الرئاسية وما أهميتها؟

قبل 27 دقيقة

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تدوم خمسة أيام، وهي الأولى لرئيس جزائري للصين منذ 15 عاماً. ومن المقرر أن يجري تبون محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول ملفات سياسية واقتصادية. تأتي الزيارة قبيل اجتماع مجموعة بريكس الشهر المقبل والذي قدمت الجزائر طلباً رسميا للانضمام إليها.