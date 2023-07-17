السيسي.. رسالة بخط اليد "منظم وجميل" للرئيس المصري في كينيا تثير تفاعلا واسعا

قبل 10 دقيقة

أثارت صورة لرسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كتبها بخط يده بسجل الزائرين في كينيا تفاعلا كبيرا. السيسي وجه رسالته للرئيس الكيني “روتو” وللشعب الكيني، وذلك في مستهل زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.