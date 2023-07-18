الآلاف يشاركون الشاب الجزائري الكفيف "موكا" فرحة زفافه
الآلاف يشاركون الشاب الجزائري الكفيف "موكا" فرحة زفافه
انتشرت مشاهد زفاف شاب كفيف يدعى "شمس الدين" من ولاية خنشلة الجزائرية، مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بعد أن شارك فيه آلاف المواطنين. وقالت وسائل إعلامية محلية إن جموع المهنئين حضرت حتى من دول مجاورة كتونس وليبيا.
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