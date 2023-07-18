روسيا تنهي اتفاقية الحبوب.. فكيف سيتأثر خبز الفقراء؟

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أدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار روسيا تعليق اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مطالبين إياها بإعادة تمديدها. وساعدت الاتفاقية التي وقعت عليها كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا منذ بدء تنفيذها مطلع آب/ أغسطس من عام 2022 .