تقنية لانتاج زجاج مسامي يمتص الماء بتطبيقات واعدة

قبل 6 دقيقة

يعرفنا علي أوجانة من تشيكيا على تطبيقات جديدة للزجاج من خلال مادة البلاستيسين التي تم اكتشافها صدفة.

يستطيع هذا الزجاج امتصاص الماء والعطر ما يعني أنه قادر على إنتاج منتجات جديدة ومبتكرة باستخدامات متعددة مثل المجوهرات الزجاجة ذات رائحة طيبة أو حتى في الزراعة.