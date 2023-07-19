كيف تساعدنا توائمنا الرقمية في ماوجهة وباء جديد؟
كيف تساعدنا توائمنا الرقمية في ماوجهة وباء جديد؟
تزور داليا حيدر مركز العلوم الحاسوبية في يونيفرسيتي كوليدج لندن للتعرف مع البروفيسور بيتر كوفيني على استخدام توائم رقمية لجسم الإنسان لمحاكاة طريقة انتشار الأمراض وكيف يتم العمل على خطط لمواجهة الأوبئة التي قد نواجهها في المستقبل.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech
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