طائرات دون طيار محلية الصنع لتجميع البيانات في عمان

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طائرات دون طيار محلية الصنع لتجميع البيانات في عمان

قبل 6 دقيقة

في عمان، قاما يوسف وسمير وهما شابان أردنيان بتأسيس شركة "صقر" للطائرة المسيرة في عام 2018.

تساعد شركتهما في جمع البيانات عن وحدات الطاقة الشمسية في مشاريع حكومية ضخمة.

ولمعالجة الكميات الكبيرة من هذه البيانات، يتم استخدام الذكاء الإصطناعي لتوفير الوقت وعدد العمال.

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech

حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech