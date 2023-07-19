كيف تساعدنا توائمنا الرقمية في ماوجهة وباء جديد؟

قبل 6 دقيقة

تزور داليا حيدر مركز العلوم الحاسوبية في يونيفرسيتي كوليدج لندن للتعرف مع البروفيسور بيتر كوفيني على استخدام توائم رقمية لجسم الإنسان لمحاكاة طريقة انتشار الأمراض وكيف يتم العمل على خطط لمواجهة الأوبئة التي قد نواجهها في المستقبل.